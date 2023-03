Das Containerstadion 974 der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar soll entgegen der bekundeten Pläne wohl nochmals in Doha genutzt werden.

Frankfurt am Main (SID) - Das Containerstadion 974 der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar soll entgegen der bekundeten Pläne wohl nochmals in Doha genutzt werden. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland ( RND) mit Verweis auf Bestätigung des WM-Gastgebers berichtet, ist die innovative Arena auch für die kommende Asienmeisterschaft als Spielstätte eingeplant. Bei der WM hatten im mit 974 Schiffscontainern errichteten Stadion sechs Partien stattgefunden, nach dem Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea (4:1) sollte es eigentlich abgebaut werden.

"Dieses Stadion wird an einem anderen Ort der Welt wiederverwendet werden", kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino damals an, beispielsweise in einem Land mit mangelnder Infrastruktur. Dieser einmalige Vorgang sei "Teil des Vermächtnisses dieser Weltmeisterschaft, der Nachhaltigkeit der Weltmeisterschaft, des Nachdenkens über die Umwelt". Diese Gedankenspiele sollen nun offenbar erst nach der vom 12. Januar bis 10. Februar 2024 angesetzten Asienmeisterschaft angegangen werden.