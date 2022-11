Tottenhams Trainer Antonio Conte glaubt an einen WM-Teilnahme von Südkoreas verletztem Topstar Heung-Min Son.

London (SID) - Tottenhams Trainer Antonio Conte glaubt an einen WM-Teilnahme von Südkoreas verletztem Topstar Heung-Min Son. "Ich bin zuversichtlich, dass er schnell zurückkommt und die WM spielen kann", sagte Conte nach dem 1:2 der Spurs gegen Liverpool. Son sei derzeit aber "noch sehr, sehr geknickt". Südkoreas Verband hatte sich zuvor zurückhaltend über Sons WM-Chancen geäußert.

Son hatte sich einer Operation im Gesicht unterzogen. Der Torjäger von Tottenham erlitt im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille einen mehrfachen Bruch der Augenhöhle.

Südkorea startet am 24. November gegen Uruguay in Turnier. Für sein Heimatland erzielte der Stürmer in 104 Länderspielen 35 Tore und ist der wichtigste Offensivspieler des WM-Halbfinalisten von 2002.