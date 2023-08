Die Coronapandemie hat in Italien für tiefrote Zahlen im ohnehin hoch verschuldeten Profi-Fußball gesorgt.

Laut offiziellem Jahresbericht des italienischen Fußballverbands FIGC verloren die Klubs der drei Top-Ligen zwischen 2019 und 2022 aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen insgesamt 3,6 Milliarden Euro. In der Saison 2018/2019 hatten die Verluste noch 412 Millionen Euro betragen.

Allein für die Saison 2021/2022 beliefen sich demnach die Verluste auf 1,4 Milliarden Euro, die Gesamtverschuldung des italienischen Profifußballs stieg um 4,4 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Es seien "die größten Verluste in den fünfzehn Jahren, in denen dieser Jahresbericht veröffentlicht wurde", hieß es in einer Mitteilung.