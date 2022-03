Trainer Carlo Ancelotti ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gab sein Arbeitgeber Real Madrid am Mittwoch bekannt.

Madrid (SID) - Trainer Carlo Ancelotti ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gab sein Arbeitgeber Real Madrid am Mittwoch bekannt. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 62-Jährigen machten die Spanier keine Angaben.

Der Erfolgscoach wird damit für das nächste Pflichtspiel des Tabellenführers der Primera Division am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) bei Celta Vigo ausfallen. Fraglich bleibt vorerst, ob der Italiener sein Team im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 6. April beim FC Chelsea in London betreuen kann.

Ersetzt wird Ancelotti, der mindestens zweimal geimpft sein soll, bis auf Weiteres von seinem Sohn und Co-Trainer Davide Ancelotti. Der 32-Jährige war im Dezember vergangenen Jahres positiv getestet worden.