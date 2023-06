Bayern München hat laut italienischer Medien Kontakte zu Juventus Turin wegen der Verpflichtung des serbischen Stürmers Dusan Vlahovic aufgenommen. 60 Millionen Euro bieten die Bayern angeblich für den 23-Jährigen, der seit Januar 2022 bei Juve unter Vertrag steht. Das berichtet die Sporttageszeitung Corriere dello Sport.

Der italienische Fußball-Rekordmeister verlangt aber wohl mindestens 80 Millionen Euro für Vlahovic, der von der AC Florenz kam und 70 Millionen Euro gekostet hat. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft bis Juni 2026. Juventus will sich am Ende einer schwierigen Saison von einigen teuren Spielern trennen. Auch der Franzose Adrien Rabiot könnte in diesem Sommer den Turiner Klub verlassen.