US Cremonese muss in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Serie A nach nur einer Saison wieder verlassen. Durch das torlose Remis von Spezia Calcio bei US Lecce stehen die Lombarden bereits vor ihren letzten beiden Spielen als zweiter Serie-A-Absteiger fest. Cremonas Rückstand auf Spezia auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sieben Punkte.

Bereits vor dem drittletzten Spieltag war der Abstieg von Schlusslicht Sampdoria Genua besiegelt. Als dritter Absteiger kommen neben Spezia auch noch US Lecce und Hellas Verona in Betracht.fuß