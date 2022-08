Köln (SID) - Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz hat nach ihrem Wechsel zum französischen Rekordmeister Olympique Lyon direkt den ersten Titelgewinn gefeiert. Im Duell um die "Trophee des Championnes" zwischen Meister und Pokalsieger setzte sich Lyon gegen Däbritz' Ex-Team Paris St. Germain am Sonntagabend mit 1:0 (1:0) durch.

Nach drei Jahren in Paris entschied sich die Vize-Europameisterin Däbritz in diesem Sommer für ein neues Kapitel beim PSG-Erzrivalen und Champions-League-Sieger. Die Saison in der D1 Feminine beginnt am 10. September.