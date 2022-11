Dänemark geht mit großer Zuversicht in die WM. Man sehe sich natürlich nicht als Favorit, betonte Trainer Hjulmand vor dem Auftakt gegen Tunesien.

Doha (SID) - Dänemark geht mit großer Zuversicht in die Fußball-WM. Man sehe sich natürlich nicht als Favorit, betonte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Auftakt am Dienstag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien: "Aber wir haben gezeigt, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können. Unser Traum ist es, etwas zu gewinnen. Die Mannschaft hat die Qualität."

Er sage immer, fügte Hjulmand an: "Dream big. Aber wichtig ist es, sich erst einmal auf die einzelnen Spiele zu konzentrieren." Vor Tunesien habe er "großen Respekt. Sie spielen sehr leidenschaftlich. Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass wir das bessere Team sind. Wir sind bereit".

Voller Emotionen äußerte sich der dänische Coach über seinen Regisseur Christian Eriksen, der 17 Monate nach seinem bei der EM erlittenen Herzstillstand an der WM teilnimmt. "Er ist unser Herz, unser Herzschlag. Er ist ein fantastischer Spieler und eine noch bessere Person. Er gibt uns so viel", sagte Hjulmand. Alle seien "happy. Wir lieben es. Es ist ein Plus für Dänemark", betonte Kapitän Simon Kjaer.