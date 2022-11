Mit Christian Eriksen an der Spitze und dem Bundesliga-Trio Jesper Lindström, Jonas Wind und Oliver Christensen geht Dänemark in seine sechste WM.

Köln (SID) - Mit Christian Eriksen an der Spitze und dem Bundesliga-Trio Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Oliver Christensen (Hertha BSC) geht Dänemark in seine sechste Fußball-WM. Nationaltrainer Kasper Hjulmand gab am Montag in der Bella Arena in Kopenhagen 21 seiner 26 Katar-Fahrer bekannt, die Nominierung wurde live im dänischen Fernsehen übertragen.

Angeführt wird das Team von Größen wie Kapitän Simon Kjär (AC Mailand), Schlussmann Kasper Schmeichel von OGC Nizza und Eriksen. Der 30-Jährige, der inzwischen bei Manchester United unter Vertrag steht, war am 12. Juni 2021 bei der EM mit Herzproblemen auf dem Feld zusammengebrochen. Inzwischen wurde Eriksen ein Defibrillator eingesetzt.

Die fünf verbliebenen WM-Tickets will Hjulmand erst Ende der Woche vergeben, da unter anderem die Bundesliga-Profis noch im Einsatz sind. Auch Torhüter Frederik Rönnow (Union Berlin), Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Jacob Bruun Larsen (1899 Hoffenheim) dürfen noch hoffen.

Die WM-Qualifikation hatte Dänemark nach neun Siegen aus zehn Spielen mit 27 Punkten abgeschlossen - zusammen mit Deutschland war es der beste Wert aller zehn europäischen Qualigruppen.

In der Vorrunde von Doha trifft Dänemark am 22. November zunächst auf Tunesien, bevor es zum Kräftemessen mit Weltmeister Frankreich kommt. Abschließender Gegner in der Vorrundengruppe D ist am 30. November Australien. - Die ersten 21 WM-Fahrer Dänemarks:

Tor: Kasper Schmeichel (OGC Nizza), Oliver Christensen (Hertha BSC)

Abwehr: Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray Istanbul), Simon Kjär (AC Mailand), Joakim Mähle (Atalanta Bergamo), Andreas Christensen (FC Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Mittelfeld: Mathias Jensen (FC Brentford), Thomas Delaney (FC Sevilla), Christian Eriksen (Manchester United), Daniel Wass (Bröndby Kopenhagen), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur)

Angriff: Martin Braithwaite (Espanyol Barcelona), Andreas Cornelius (FC Kopenhagen), Andreas Skov Olsen (FC Brügge), Kasper Dolberg (FC Sevilla), Mikkel Damsgaard (FC Brentford), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg)