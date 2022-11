Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft muss für den Rest der Weltmeisterschaft in Katar auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Thomas Delaney verzichten.

Doha (SID) - Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft muss für den Rest der Weltmeisterschaft in Katar auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Thomas Delaney verzichten. Der Mittelfeldspieler vom FC Sevilla erlitt im ersten Spiel seines Teams gegen Tunesien (0:0) am Dienstag eine Knieverletzung und wird nicht mehr zur Verfügung stehen, das teilte der dänische Verband am Mittwochabend mit.

"Wir werden ihn auf und neben dem Platz vermissen", sagte Trainer Kasper Hjulmand über den früheren Profi von Werder Bremen und Borussia Dortmund: "Aber die anderen sind bereit, wir haben eine starke Mannschaft für die kommenden Spiele." In Gruppe D trifft Dänemark noch auf Frankreich und Australien.