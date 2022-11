Köln (SID) - Vize-Weltmeister Kroatien hat die Generalprobe zur Fußball-WM in Katar gegen Saudi-Arabien 1:0 (0:0) gewonnen. Den entscheidenden Treffer der Partie in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erzielte Bundesliga-Profi Andrej Kramaric von der TSG-Hoffenheim auf Vorarbeit von Real Madrids Superstar Luka Modric (82.).

Kroatien steigt am 23. November gegen Marokko ins Turnier ein. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Kanada und Belgien. Saudi-Arabien startet bereits am Tag zuvor gegen Südamerikameister Argentinien in die WM und trifft in den weiteren Spielen der Gruppe C auf Mexiko und Polen.