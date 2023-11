Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Francesco Camarda schon einmal sicher. Mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen wurde der Stürmer der AC Mailand am Samstag zum jüngsten Spieler in der Geschichte der italienischen Serie A - für seinen Trainer war das jedoch nur der Anfang.

"Er hat uns sein Talent und seine Frische gebracht. Das ist der erste von vielen kleinen Schritten, die er auf seinem Weg machen muss", sagte Milan-Coach Stefano Pioli nach dem 1:0 (1:0) seiner Mannschaft gegen die AC Florenz. Camarda wurde in der 83. Minute für den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Luka Jovic eingewechselt.

"Er ist demütig, er arbeitet hart und er weiß, dass dies erst der Anfang ist", ergänzte Pioli. Und auch Kapitän Davide Calabria lobte seinen jungen Teamkollegen: "Er hat viel Talent, er ist ein intelligenter Mensch, er hat verstanden, dass er noch mehr als die anderen arbeiten muss."

Möglich war Camardas Einsatz nur dank einer Ausnahmegenehmigung des italienischen Fußballverbands FIGC. Für das Duell mit der Fiorentina waren bei Milan gleich mehrere Angreifer ausgefallen. So konnte Pioli verletzungsbedingt weder auf Rafael Leao noch Noah Okafor zurückgreifen, zudem fehlte Olivier Giroud wegen einer Rotsperre.

Camarda, der in der laufenden Saison für Milans U19 in 13 Pflichtspielen auf neun Scorerpunkte kommt, gilt in Italien als riesiges Talent. Der Mittelstürmer brach in der Jugend zahlreiche Rekorde, unter anderem erzielte er zwischen 2017 und 2020 in seinen ersten drei Jahren für die Mailänder in 87 Spielen 483 Tore.