Doha (SID) - Frankreichs Stars um Kylian Mbappe erhalten im letzten WM-Gruppenspiel wohl eine Pause. Nationaltrainer Didier Deschamps kündigte für die Partie am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien mehrere Wechsel in der Startelf an. "Ich kann aber noch nicht sagen, wie viele es geben wird - und ich will es dem Gegner nicht sagen", sagte der Coach des Weltmeisters, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist.

Ob Superstar Mbappe nach seinem Gala-Auftritt mit zwei Treffern gegen Dänemark (2:1) geschont wird, ließ Deschamps offen. Sollte der 23-Jährige eine Pause bekommen, wäre dies laut des französischen Trainers kein Problem. "Kylian hat kein großes Ego. Natürlich will er spielen - wie alle Spieler", sagte Deschamps: "Natürlich ist er ein Star, aber er ist ein Teamplayer."