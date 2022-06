2019 und 2021 verfehlte sie als Vierte zweimal knapp das Podest, in diesem Jahr hielt sich Tina Deuerer in Balve schadlos.

Balve (SID) - 2019 und 2021 verfehlte sie als Vierte zweimal knapp das Podest, in diesem Jahr hielt sich Tina Deuerer in Balve schadlos: Die 43-Jährige aus dem baden-württembergischen Bruchsal gewann auf dem 13-jährigen Hannoveraner Hengst Clueso bei den deutschen Meisterschaften in Balve den Titel in der Amazonenwertung. Vorjahressiegerin Sophie Hinners (Dagobertshausen) wurde im Sattel von Million Dollar Sechste.

Zum Starterfeld in Balve gehörte auch Weltmeisterin Simone Blum ( Zolling), die mit dem erst zehnjährigen Diachacco gleichauf mit Hinners den sechsten Platz belegte. 2016 hatte Blum mit ihrer Wunderstute Alice die Amazonenwertung in Balve gewonnen und von dort einen Siegeszug gestartet, der mit dem Gewinn des WM-Titels 2018 in Tryon seinen Höhepunkt fand.