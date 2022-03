Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat zum dritten Mal in Folge die EM-Teilnahme verpasst.

Köln (SID) - Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat zum dritten Mal in Folge die EM-Teilnahme verpasst. Das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf unterlag Gastgeber Finnland in Helsinki 0:1 (0:1) und schloss damit die Gruppe 5 in der zweiten EM-Qualifikationsrunde mit zwei Punkten hinter Gruppensieger Italien (7), Belgien (4) und Finnland (3) auf dem letzten Platz ab.

Die deutsche U19 hatte 2014 mit Spielern wie Joshua Kimmich, Julian Brandt und Davie Selke noch den Titel geholt, sich nach 2017 aber nicht mehr für eine Endrunde qualifiziert.