Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat nach der enttäuschenden EM in München 53 Athletinnen und Athleten für die WM im tschechischen Racice nominiert.

Köln (SID) - Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat nach der enttäuschenden Heim-EM in München 53 Athletinnen und Athleten für die WM im tschechischen Racice (19. bis 25. September) nominiert. Das Aufgebot gab der DRV am Donnerstag bekannt. Neben Titelverteidiger Oliver Zeidler ist auch EM-Bronzemedaillengewinnerin Alexandra Föster dabei.

"Wir wissen, dass wir innerhalb von vier Wochen keine Bäume ausreißen können, aber wir wollen unser Bestes geben, um die Lücke nach vorne zu schließen", sagte Bundestrainerin Brigitte Bielig, die nach dem schwachen Abschneiden auf der Regattastrecke in Oberschleißheim die Erwartungen gedämpft hat: "Auch kleine Erfolgserlebnisse bringen uns weiter und stärken das Selbstbewusstsein."

"Wir befinden uns in einem Orientierungsjahr, das haben wir oft genug betont", sagte Sportdirektor Mario Woldt. Die Blicke richten sich bereits auf die WM in Belgrad im kommenden Jahr. Dort geht es neben Medaillen auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Einer-Fahrer Zeidler, der im EM-Finale auf Siegkurs kurz vor dem Ziel eingebrochen war und eine Medaille verpasst hatte, will in Racice wieder ums Podium mitrudern. Föster, die im Einer das einzige deutsche Edelmetall in Oberschleißheim gewonnen hatte, erhofft sich weitere Saisonerfolge. Der Achter muss hingegen auf die Leistungsträger Olaf Roggensack und Laurits Follert verzichten.