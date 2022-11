Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bricht am Montag vom Frankfurter Flughafen ohne Marc-Andre ter Stegen zur WM-Generalprobe in den Oman auf.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bricht am Montag vom Frankfurter Flughafen ohne Marc-Andre ter Stegen zur WM-Generalprobe in den Oman auf. Der Torhüter vom FC Barcelona muss einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zufolge einen Magen-Darm-Infekt auskurieren. Er soll nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen, womöglich direkt nach Katar.

Ter Stegen (30) ist für die am Sonntag beginnende WM-Endrunde als deutsche Nummer zwei hinter Manuel Neuer ( Bayern München) eingeplant. Dritter Torhüter im Kader von Bundestrainer Hansi Flick ist Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. Das Spiel gegen den Oman ist am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL).