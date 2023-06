Hansi Flick plant mit personellen Veränderungen nach dem entäuschenden 3:3 gegen die Ukraine. Das DFB-Team spielt am Freitag in Warschau gegen Polen.

Hansi Flick plant nach dem enttäuschenden 3:3 im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine mit personellen Veränderungen. Gegen Polen am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau kehrt die aktuelle Nummer 1 Marc-Andre ter Stegen zwischen die Pfosten zurück.

Auch in der Dreierkette, die der Bundestrainer abermals testen möchte, dürfte es mindestens einen Wechsel geben. Thilo Kehrer von Conference-League-Sieger West Ham United wäre eine Alternative zum verunsicherten Nico Schlotterbeck.

Auf den Außen könnten die Leipziger Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs zum Zuge kommen. Robin Gosens hat nach seiner verspäteten Anreise zwar das Abschlusstraining in Frankfurt bestritten, ist aber wohl noch keine Option für die Startelf.

Emre Can stünde als zweiter Sechser neben Kapitän Joshua Kimmich für mehr Stabilität. Der mit Gosens dazugestoßene Ilkay Gündogan steht noch nicht zur Verfügung.

In der Offensive drängt Jamal Musiala in die Mannschaft. Neben Niclas Füllkrug sollte in Abwesenheit des angeschlagenen Timo Werner Ukraine-Lichtblick Kai Havertz eine Chance von Beginn an bekommen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Polen: Szczesny/Juventus Turin (33 Jahre/72 Länderspiele) - Bereszynski/SSC Neapel (30/50), Wieteska/Clermont Foot (26/2), Bednarek/FC Southampton (27/48), Kiwior/FC Arsenal (23/11) - Frankowski/RC Lens (28/32), Linetty/FC Turin (28/44), Zielinski/SSC Neapel (29/80), Kaminski/VfL Wolfsburg (21/9) - Swiderski/Charlotte FC (26/21), Lewandowski/FC Barcelona (34/140). - Trainer: Santos

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31/32) - Kehrer/West Ham United (26/26), Ginter/SC Freiburg (29/51), Rüdiger/Real Madrid (30/58) - Klostermann/RB Leipzig (27/22), Can/Borussia Dortmund (29/39), Kimmich/Bayern München (28/77), Henrichs/RB Leipzig (26/8) - Musiala/Bayern München (20/21) - Füllkrug/Werder Bremen (30/7), Havertz/FC Chelsea (24/35). - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Orel Grinfeeld (Israel)