Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seinen Klubs für die Spiele der Frauen-Bundesliga, der 3. Liga sowie der 2. Frauen-Bundesliga am Wochenende eine Schweigeminute in den Stadien sowie das Tragen eines Trauerflors empfohlen. Mit dieser Maßnahme soll den Erdbeben-Opfern in der Türkei und in Syrien gedacht werden.