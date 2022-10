Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Auckland (SID) - Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in der dankbaren Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Samstag in Auckland.

Der zweimalige Weltmeister Deutschland spielt in der Vorrunde in Australien, die Spielorte sind Melbourne (24. Juli), Sydney (30. Juli) und Brisbane (3. August). Die Gruppenersten und -zweiten der acht Vierergruppen ziehen ins Achtelfinale ein. Das Eröffnungsspiel am 20. Juli 2023 bestreiten Neuseeland und Norwegen im Eden Park von Auckland.

Die DFB-Auswahl war bei der vergangenen WM 2019 in Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden. Titelverteidiger sind die Rekordweltmeisterinnen aus den USA.