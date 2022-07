Mit Alexandra Popp anstelle der mit Corona infizierten Lea Schüller gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Spanien.

London (SID) - Mit Kapitänin Alexandra Popp anstelle der mit dem Coronavirus infizierten Lea Schüller gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Spanien (21.00 Uhr/ARD und DAZN). Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete für das Duell in London-Brentford ansonsten auf Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Dänemark (4:0) vier Tage zuvor.

Popp war gegen die Däninnen in der 61. Minute für Schüller eingewechselt worden. Auch Mittelfeldspielerin Lina Magull wurde nach leichten Oberschenkelproblemen rechtzeitig fit für den Einsatz von Beginn an. - Die deutsche Aufstellung:

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Bühl. - Trainerin: Voss-Tecklenburg.