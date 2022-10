Die DFB-Frauen bestreiten ihre Gruppenspiele bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland zum Start in den Tag deutscher Zeit.

Frankfurt am Main (SID) - Vormittag statt Primetime: Die DFB-Frauen bestreiten ihre Gruppenspiele bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zum Start in den Tag deutscher Zeit. Zum Auftakt treffen die deutschen Fußballerinnen am 24. Juli in Melbourne auf Marokko (10.30 Uhr MESZ). Es folgen die Partien am 30. Juli in Sydney gegen Kolumbien (11.30 Uhr MESZ) und gegen Südkorea am 3. August in Brisbane (12.00 Uhr MESZ). Dies geht aus dem am Montag veröffentlichen Spielplan hervor.

Trotz der vermeintlich dankbaren Gruppe H warnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor den Gegnerinnen. "Wir müssen natürlich großen Respekt vor diesen Gegnern haben. Vor allem Südkorea und Kolumbien sind keine Mannschaften, die man mal eben besiegt", sagte die 54-Jährige auf DFB.de nach der Auslosung am Samstag in Auckland: "Kein Gegner ist zu unterschätzen."

Nach der erfolgreichen EM sieht die Bundestrainerin die deutsche Mannschaft bei der WM zudem in einer neuen Rolle. "Wir haben uns Respekt verschafft. Das spüren wir deutlich", sagte sie: "Das Schwierigste im Fußball ist jedoch, Erfolge zu bestätigen – das haben wir im nächsten Jahr fest vor!" Das Endspiel findet um 12.00 Uhr deutscher Zeit am 20. August in Sydney statt.

In der Vorbereitung auf das Turnier trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 11. und 13. November zweimal in den USA auf die Weltmeisterinnen. Nach einem Trainingslager und einem Länderspiel im Februar des neuen Jahres soll laut Voss-Tecklenburg im April, Juni oder Juli gegen eine südamerikanische und beziehungsweise oder asiatische Mannschaft getestet werden, "um uns auf die Spielstile einzustellen und gut gerüstet zur WM zu fahren", sagte sie.