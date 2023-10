Der neue DFB-Kapitän Ilkay Gündogan sieht das gute Verhältnis zu seinem Vorgänger Manuel Neuer durch eine mögliche Rückkehr des langjährigen Spielführers in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht als gefährdet an. "Der Austausch war immer top, dementsprechend gibt es da von beiden Seiten aus kein Problem", sagte er nach dem 2:2 der DFB-Auswahl in Philadelphia gegen Mexiko.

"Wir drücken Manu alle die Daumen, dass er schnell fit wird so gut und schnell wie möglich wieder zurückkommt", ergänzte Gündogan: "Einen Manuel Neuer in Topform kann jede Weltklassemannschaft gebrauchen."

Aktuell gebe es mit dem Torhüter, der nach seinem Beinbruch vor einer Rückkehr ins Tor des FC Bayern steht, keinen Austausch, berichtete Gündogan weiter. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona war im September noch von Hansi Flick zum neuen DFB-Kapitän ernannt worden und wurde jetzt von dessen Nachfolger Julian Nagelsmann im Amt bestätigt.

Sein Amt empfindet er "als große Ehre und großes Privileg", sagte der 32-Jährige: "Ich versuche, die Aufgabe authentisch zu lösen, mich nicht großartig zu verändern und vorne wegzugehen mit Leistung und gerade die Jüngeren zu unterstützen."