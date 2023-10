Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Klubs ASA-FF und Athletic Sonnenberg mit dem Julius Hirsch Preis ausgezeichnet. Die achtköpfige Jury unter Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf setzte die beiden Chemnitzer Vereine auf den geteilten ersten Platz. Auf Rang zwei kam der Frankfurter Traditionsverein SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss, Dritter wurde der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland.

Der DFB erinnert mit der seit 2005 vergebenen Auszeichnung an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Fußball-Nationalspieler Julius Hirsch, arbeitet dabei eng mit der Familie von Julius Hirsch zusammen. Man setze das gemeinsame Zeichen: "Nie Wieder", betonte Neuendorf. Der Julius Hirsch Preis ist mit insgesamt 21.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 13. November in Berlin statt.

"Fast 1500 Bewerbungen sind seit 2005 eingegangen, und alle Vereine, Verbände und Projektträger haben unsere Zivilgesellschaft gestärkt", berichtete Neuendorf: "Auch in diesem Jahr kommen vier von zehn Bewerbungen aus Fußballvereinen, in denen ohne lange Vorlaufzeiten und Abstimmungsketten sehr wirksam gehandelt wird. Mein Dank gilt gerade ihnen für ihr herausragendes Engagement."