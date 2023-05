Die gemeinsame Bewerbung des DFB mit Belgien und den Niederlanden um die Austragung der Frauen-WM 2027 steht unter dem Motto "Breaking New Ground."

Die gemeinsame Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Belgien und den Niederlanden um die Austragung der Frauen-WM 2027 steht unter dem Motto "Breaking New Ground" - bei dem die englischsprachigen Anfangsbuchstaben der drei Länder impliziert wurden. "Die Bedeutung und die Chance ist uns allen bewusst", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch: "Deshalb gehen wir es sehr konzentriert an."

Die europäische Bewerbung hat drei Kontrahenten. Südafrika, Brasilien und die USA gemeinsam mit Mexiko wollen ebenfalls die Endrunde austragen. Die Bewerbung muss bis zum 8. Dezember beim Weltverband FIFA eingereicht werden. Danach wird es eine Evaluierungsphase durch die FIFA geben. Bevor der FIFA-Kongress am 17. Mai 2024 entscheidet, wird einer der vier Anwärter durch das FIFA-Council aussortiert.

"Ich finde es sehr gut, dass wir im Wettbewerb mit drei starken Mitbewerbern stehen", sagte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: "Wir stellen uns dieser Aufgabe."