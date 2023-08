DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trotz der WM-Pleite den Rücken gestärkt und ihr sein Vertrauen ausgesprochen. "Ich bin doch sehr sicher, dass sie mit der Mannschaft wieder die Kurve kriegen kann", sagte Neuendorf am Freitag bei einem DFB-Termin in Hanau.

Ein Jahr nach der erfolgreichen EM und der Vertragsverlängerung mit Voss-Tecklenburg sei es "nicht der richtige Weg, das alles jetzt in Frage zu stellen aufgrund eines enttäuschenden und sicherlich auch in Teilen nicht befriedigenden Ergebnisses und Auftretens der Mannschaft", sagte der 62-Jährige, der weiter von der Bundestrainerin "überzeugt" sei: "Wir müssen akzeptieren, dass auch mal eine Enttäuschung dabei ist."

Neuendorf will nach der Rückkehr von Voss-Tecklenburg nach Deutschland in Ruhe mit ihr die WM aufarbeiten. "Die Öffentlichkeit hat hohe Erwartungen insbesondere auch an die A-Nationalmannschaften. Aber wir müssen auch Ruhe bewahren und nicht in Hektik verfallen und schauen, dass wir diese Gespräche führen, die jetzt anstehen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen", sagte Neuendorf und kündigte ein "sehr ausgeruhtes Gespräch" mit Voss-Tecklenburg an: "Wichtig ist es jetzt, Ruhe zu bewahren."