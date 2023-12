Die Trainer der deutschen U17-Weltmeister Christian Wück und Jens Nowotny losen am Sonntag (19.15 Uhr/ARD) die Viertelfinals des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Gezogen werden dabei die Paarungen in den Wettbewerben der Männer und der Frauen.

Der frühere Nationalspieler Nowotny fungiert als "Losfee", U17-Cheftrainer Wück ist Ziehungsleiter. Die Viertelfinals der Männer werden am 30./31. Januar 2024 und am 6./7. Februar 2024 ausgetragen, das Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt. Die Frauen bestreiten ihre Viertelfinals vom 5. bis 7. März 2024, das Endspiel steigt am 9. Mai 2024 in Köln.