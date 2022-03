Zwei DFB-Stiftungen stellen eine Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro für notleidende Kinder und Jugendliche in der Ukraine zur Verfügung.

Hennef (SID) - Die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung "Die Mannschaft" der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes stellen im Rahmen ihrer gemeinsamen Initiative "Kinderträume" eine Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro für notleidende Kinder und Jugendliche in der Ukraine zur Verfügung.

"Mit unserer Zuwendung wollen wir insbesondere Kinder und Jugendliche unterstützen, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung auf der Flucht sind", sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (Bayern München), der Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung "Die Mannschaft": "Uns allen in der Nationalmannschaft ist es ein großes Anliegen, in dieser akuten Not Hilfe zu leisten. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine."

Die DFB-Stiftungs-Zuwendung geht an das Kindermissionswerk "Die Sternsinger", das am vergangenen Freitag eine großangelegte Spendenaktion gestartet hat. Gemeinsam mit dem weltweit engagierten Hilfswerk unterstützt die DFB-Stiftung Egidius Braun bereits seit Anfang der 2000er-Jahre Hilfsprojekte in der Ukraine, darunter das Kinderkrankenhaus Nr. 16 in Charkow.

Neben der Soforthilfe ist für den Herbst in Berlin ein Austausch zwischen deutschen und ukrainischen Jugendlichen geplant. Zusammen mit der "Klitschko Foundation" von Witali und Wladimir Klitschko veranstaltet die DFB-Stiftung Egidius Braun bereits 2019 dieses Format.