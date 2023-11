Julian Nagelsmann verzichtet im Länderspiel gegen Österreich in Wien (20.45 Uhr/ZDF) etwas überraschend auf seinen einstigen Münchner Lieblingsschüler Joshua Kimmich, der weder verletzt noch krank ist. Stattdessen spielt im defensiven Mittelfeld Leon Goretzka neben Kapitän Ilkay Gündogan.

Die Personalie ist eine von drei Veränderungen in der Startelf gegenüber dem enttäuschenden 2:3 gegen die Türkei in Berlin. Wie erwartet rückt Mats Hummels als Stabilisator anstelle von Benjamin Henrichs in die Abwehr, in der Kai Havertz wieder auf der linken Seite als Schienenspieler agieren soll. In der Offensive beginnt Serge Gnabry anstelle von Florian Wirtz.

Vor Torhüter Kevin Trapp verteidigen damit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Hummels und Havertz. Vor Gündogan und Goretzka agieren Leroy Sane, Julian Brandt und Gnabry. Niclas Füllkrug soll wieder für Tore sorgen. - Die deutsche Aufstellung:

Trapp - Tah, Rüdiger, Hummels, Havertz - Gündogan, Goretzka - Sane, Brandt, Gnabry - Füllkrug. - Trainer: Nagelsmann