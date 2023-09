Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will verlorenen gegangenen Kredit bei den Fans neun Monate vor Beginn der Heim-EM zurückgewinnen. "Wir haben zweimal die Möglichkeit, die Fans wieder ins Boot zu holen. Wir haben die Möglichkeit, ein paar Sachen gutzumachen", sagte der angeschlagene Stürmer Niclas Füllkrug vor den beiden Länderspielen gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund.

Der Lehrgang bedeute nach zuletzt nur vier Siegen in den vergangenen 16 Länderspiel viel, so der Neu-Dortmunder. Auch Robin Gosens räumte ein, dass die Mannschaft "unbedingt Erfolgserlebnisse" benötige. "Erfolgserlebnisse helfen uns auch dabei, das Land wieder hinter uns zu bekommen", sagte der Neuzugang des Bundesligisten Union Berlin.

Aus der aktuellen Situation müssen man gemeinsam "als Familie, als Team" herauskommen, so Gosens: "Wenn man in der Negativspirale drin ist, dann läuft alles gegen ein. Wir müssen eine positive Grundstimmung aufbauen."