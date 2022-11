Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen den Oman am Mittwoch ohne fünf Spieler absolviert.

Maskat (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen den Oman am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) ohne fünf Spieler absolviert. Bundestrainer Hansi Flick musste im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat aufgrund der Belastungssteuerung auf Thomas Müller, Mario Götze, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Christian Günter verzichten. Das Quintett absolvierte am Dienstag eine individuelle Einheit. Ob einer der Spieler gegen den Oman nicht zur Verfügung steht, war zunächst offen.

Die DFB-Auswahl wird am Tag nach dem Länderspiel nach Katar reisen. Sein WM-Eröffnungsspiel bestreitet der viermalige Weltmeister am 23. November gegen Japan.