Köln (SID) - Ronny Zimmermann wird der Vorsitzende der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten im deutschen Fußball. Zimmermann wurde am Montag einstimmig gewählt, er war vom Süddeutschen Fußball-Verband vorgeschlagen worden. Der Präsident des badischen Verbandes tritt somit am 11. März die Nachfolge von Rainer Koch an, der nach neun Jahren nicht mehr für eine weitere Wahlperiode kandidierte.

Gemäß Satzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz auch der Kandidat für das Amt des 1. DFB-Vizepräsidenten Amateure. In dieser Position muss Zimmermann am 11. März vom DFB-Bundestag in Bonn bestätigt werden.