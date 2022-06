Frankfurt am Main (SID) - Alle 36 Erst- und Zweitligisten haben die Lizenz für die kommende Spielzeit erhalten. Das teilte die Deutsche Fußball Liga ( DFL) am Freitag mit. Einige Klubs hätten in der neuen Saison allerdings Auflagen zu erfüllen. Weitere Angaben dazu machte die DFL nicht.

Im Lizenzierungsverfahren prüft der Ligaverband im Sinne eines fairen und integren Wettbewerbs sportliche, rechtliche, personell-administrative, infrastrukturelle und medientechnische Kriterien. Aufgrund der Corona-Pandemie waren bei den finanziellen Kriterien erneut Bedingungen durch Auflagen ersetzt worden, die bis zum 15. September zu erfüllen sind.