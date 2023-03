Die Deutsche Fußball Liga und ihre Partner laden am 20. und 21. März 2024 in der Düsseldorfer Arena zur dritten Ausgabe der Messe "SportsInnovation".

Düsseldorf (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und ihre Partner laden am 20. und 21. März 2024 in der Düsseldorfer Arena zur dritten Ausgabe der Messe "SportsInnovation". Bei "Innovationsspielen" sollen erneut Trends und Zukunftstechnologien in der Live-Anwendung demonstriert werden. Die DFL kooperiert dabei mit dem Sportevent-Spezialisten D.SPORTS sowie dem Sportbusiness-Konferenzveranstalter "Spielmacher".