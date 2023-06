Die DFL hat Bayer Leverkusen und den FC St. Pauli mit dem "Pitch of the Year"-Award für die gute Rasenqualität in der Saison 2022/23 ausgezeichnet.

Die Deutsche Fußball Liga ( DFL) hat Bundesligist Bayer Leverkusen und den FC St. Pauli aus der 2. Liga mit dem "Pitch of the Year"-Award für die Saison 2022/23 ausgezeichnet. Damit wurde die sehr gute Rasenqualität in der BayArena bzw. am Millerntor bewertet. Für die Bundesliga geht die Auszeichnung somit zum zweiten Jahr in Folge nach Leverkusen.

Insgesamt wurden aus der 1. Liga neben Leverkusen noch der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund sowie aus Liga zwei neben St. Pauli noch Holstein Kiel und Absteiger Arminia Bielefeld ausgezeichnet.

Die finale Wertung erfolgte durch eine Fachjury aus drei Mitgliedern der DFL-Expertenkommission für die Sicherstellung der Rasenqualität in den Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die auch der Deutschen Rasengesellschaft angehören. Die Übergabe der Awards und Urkunden an die Prämierten findet im Rahmen des im September geplanten Informationstreffens der Greenkeeper in Leverkusen statt.