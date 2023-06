Die Spielpläne für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga werden am 30. Juni veröffentlicht.

Die Spielpläne für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga werden am 30. Juni veröffentlicht. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag mit.

Der Spielbetrieb im deutschen Oberhaus startet am 18. August, die 2. Liga legt drei Wochen zuvor am 28. Juli los. Die erste Runde des DFB-Pokal ist für den 11. bis 14. August terminiert.