Die Mannschaften der Bundesliga und 2. Liga dürfen auch künftig fünf Auswechslungen bei drei Gelegenheiten plus der Halbzeitpause vornehmen.

Wiesbaden (SID) - Den Mannschaften der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga werden auch künftig fünf Auswechslungen bei drei Gelegenheiten plus der Halbzeitpause zur Verfügung stehen. Das beschlossen die Vertreter der Profiklubs bei der Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag in Wiesbaden. Damit wird die Regelung, die seit Frühjahr 2020 gilt, "ohne zeitliche Begrenzung" verlängert.