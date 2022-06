Die Olympiasechste Isabel Gose will bei der Schwimm-WM in Budapest ins Finale über 800 m Freistil einziehen.

Köln (SID) - Am viertletzten Wettkampftag der Beckenwettbewerbe der Schwimm-WM in Budapest kämpft die Olympiasechste Isabel Gose um den Einzug ins Finale über 800 m Freistil. Außerdem messen sich die deutschen Wasserballer im ungleichen Duell mit den Topstars aus Kroatien. Nach der Auftaktpleite gegen Japan braucht die DSV-Auswahl ein kleines Wunder für die Play-offs zum Viertelfinale.

Golfprofi Martin Kaymer geht gehandicapt in die BMW International Open in München-Eichenried. Wegen seiner anhaltenden Probleme am linken Handgelenk hofft der frühere Weltranglistenerste aus Mettmann, dass er die Woche durchstehen kann. 2008 hatte Kaymer in München als bislang einziger Deutscher gewonnen, im vergangenen Jahr war er Zweiter geworden. Angeführt wird das Teilnehmerfeld in Eichenried von Billy Horschel aus den USA, auf Position elf der Weltrangliste geführt.