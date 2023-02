Vizeweltmeister Romed Baumann, Josef Ferstl und Andreas Sander sind bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften als deutsches Trio im Super-G am Start.

Köln (SID) - Vizeweltmeister Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher und Andreas Sander treten bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel als deutsches Quartett im Super-G an. Favoriten sind aber andere, der Schweizer Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen und Vincent Kriechmayr aus Österreich haben die besten Karten. Los geht es um 11.30 Uhr.

Im Doping-Prozess um Verteidiger Mario Vuskovic vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht in Frankfurt/Main der zweite Verhandlungstag an. Ab 11.00 Uhr geht es um die Zukunft des 21-jährigen Kroaten, der seine Unschuld beweisen will. Auch der HSV hofft mit vier Gutachten eine Wende im Fall um mutmaßliches EPO-Doping einzuleiten.