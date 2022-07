Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. Juli:

Tour verlässt die Pyrenäen

DLV-Staffeln peilen Finals an

Paderborn und Düsseldorf wollen nächsten Sieg

Saisonauftakt in der 3. Liga

Bei der 19. Etappe der Tour de France begibt sich das Fahrerfeld nach harten Tagen in den Pyrenäen wieder in flachere Gebiete. Die 188,5 km von Castelnau-Magnoac nach Cahors scheinen wie gemacht für eine Sprintankunft. Nach den Strapazen der vergangenen Wochen könnte aber auch eine Ausreißergruppe ihre Chance wittern.

Bei der WM in Eugene stehen in der deutschen Nacht einige Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem gehen die Athletinnen und Athleten im Finale über 400 m an den Start. Bei den Frauen werden außerdem die Medaillen im 35 km Gehen, über die 400 m Hürden und im Speerwurf vergeben. Bei den Vorläufen zu den 4x100 m wollen die DLV-Staffeln ins Finale einziehen.

Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der zweiten Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf den Tabellenführer aus Paderborn. Die Ostwestfalen wollen dabei ihre Leistung aus dem überzeugenden 5:0-Auftaktsieg gegen den Karlsruher SC bestätigen. Im Parallelspiel ist der SV Sandhausen bei Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 zu Gast. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr.

In der 3. Liga eröffnen der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg die Saison. In der vergangenen Spielzeit konnte sich der VfL nicht oben festsetzen, Duisburg kämpfte bis kurz vor Saisonende um den Ligaverbleib. Ab 19 Uhr treffen die beiden Traditionsvereine an der Bremer Brücke aufeinander.