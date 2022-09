Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Nations League gegen die Schweiz gefordert.

Köln (SID) - Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Nations League gegen die Schweiz gefordert. Mit einem Sieg in Saragossa würde die Mannschaft von Trainer Luis Enrique den ersten Platz in der Staffel A2 behaupten. Verfolger Portugal, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat, spielt zeitgleich gegen Gastgeber Tschechien. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.

Bei der Straßenrad-WM in Australien träumt die deutsche Meisterin Liane Lippert von einem Podiumsplatz. Dafür müsse allerdings "alles funktionieren" und sie einen "guten Tag erwischen", sagte die WM-Fünfte von 2020 vor den 164,3 km auf einem Rundkurs südlich von Sydney. Start ist um 4.25 Uhr MESZ.