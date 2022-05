Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp greift mit dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool nach seinem zweiten Champions-League-Triumph und dem bereits dritten Titel der Saison. Im Finale in St. Denis geht es für den FA-Cup- und Ligapokalsieger wie vor vier Jahren gegen Real Madrid um 2014-Weltmeister Toni Kroos - damals hatten die Königlichen den Henkelpott geholt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Den Frauen vom deutschen Frauenfußballmeister VfL Wolfsburg winkt in Köln der achte DFB-Pokalsieg in Serie. Im Finale trifft der Titelfavorit ab 16.45 Uhr auf Turbine Potsdam, beim Abschiedsspiel von Nationaltorhüterin Almuth Schult soll das Double her. Schult geht nach neun VfL-Jahren mit bislang 14 Titeln in die USA. Potsdam spielt um seinen ersten großen Titel seit der Meisterschaft vor zehn Jahren.

In den Häuserschluchten von Monte Carlo steht das für den Großen Preis von Monaco so wichtige Qualifying der Formel 1 auf dem Programm. Wegen der schlechten Überholmöglichkeiten auf dem engen Stadtkurs sind für Titelverteidiger Max Verstappen und seine Herausforderer um Charles Leclerc gute Startpositionen noch mehr wert als üblicherweise. Los geht es um 16.00 Uhr.