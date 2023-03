Der SC Freiburg kehrt nach dem "Wahnsinnserlebnis" in der Europa League bei Juventus Turin in den Liga-Alltag zurück.

Köln (SID) - Der SC Freiburg kehrt nach dem "Wahnsinnserlebnis" in der Europa League bei Juventus Turin in den Liga-Alltag zurück. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich will gegen Abstiegskandidat TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) wichtige Punkte sammeln, um auch in der kommenden Saison in einem internationalen Wettbewerb spielen zu dürfen. Zwei Stunden später ist Bayer Leverkusen, das anders als Freiburg ein Erfolgserlebnis im Europapokal feierte, gegen Werder Bremen gefordert. Den 24. Spieltag beschließen werden der VfL Wolfsburg und Union Berlin ab 19.30 Uhr.

Nach seinem ersten Saisonsieg am Donnerstag geht Benedikt Doll in Östersund im Massenstart über 15 km an den Start. Wenn dem Ex-Weltmeister ab 16 Uhr erneut ein perfektes Rennen gelingt, könnte wieder ein Podestplatz drin sein. Drei Stunden vorher sind jedoch die Frauen dran: Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick erhofft sich dabei eine Position in den Medaillenrängen.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Weltmeister Dänemark haben die deutschen Handballer direkt die Chance auf die Revanche. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason empfängt die Nord-Europäer in Hamburg zum zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks. Nach dem Dämpfer von Aalborg wurde schonungslos analysiert, Kapitän Johannes Golla und Co. sind auf Wiedergutmachung aus. Anwurf ist um 14.15 Uhr.