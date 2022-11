In Katar beginnt die Fußball-WM mit dem Duell des Gastgebers gegen Ecuador. Nicht unweit steht in Abu Dhabi das letzte Saisonrennen der Formel 1 an.

Köln (SID) - Nach jahrelanger Kritik an Ausrichter Katar beginnt am Sonntag in dem Wüstenemirat die 22. Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft. Im Eröffnungsspiel treffen die Gastgeber bei ihrer WM-Premiere um 17.00 Uhr in Doha auf Ecuador. Die deutsche Mannschaft greift am Mittwoch im Duell mit Japan ins WM-Geschehen ein.

Zum vorerst letzten Mal stehen um 14.00 Uhr in Abu Dhabi Sebastian Vettel und Mick Schumacher in der Startaufstellung. Beim Saisonfinale der Formel 1 geht es unter anderem noch um den zweiten Platz in der Fahrerwertung, der zwischen Red-Bull-Pilot Sergio Perez und Ferrari-Star Charles Leclerc ermittelt wird. Sky überträgt das letzte der 22 Saisonrennen wie gewohnt live.