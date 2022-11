Im Eröffnungsspiel der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember) unterlag Gastgeber Katar am Sonntag dem südamerikanischen Kontrahenten Ecuador 0:2.

Köln (SID) - Im Eröffnungsspiel der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember) unterlag Gastgeber Katar am Sonntag dem südamerikanischen Kontrahenten Ecuador 0:2. In Eröffnungsspielen unter Beteiligung des Gastgebers (insgesamt zehn Partien) hat in Katar zum ersten Mal ein Ausrichter sein Auftaktspiel verloren.

Seit der WM 1966 in England gibt es bei Fußball-Weltmeisterschaften offiziell Eröffnungsspiele. Die ersten Ausgaben waren echte Langweiler: gleich viermal in Folge hieß das Ergebnis 0:0.

Vor 1966 fanden zum Turnierstart mehrere Spiele gleichzeitig statt, davon erhob die FIFA erst später einzelne Partien in den Stand eines Eröffnungsspiels. Erst zweimal (1934 und 1966) wurden Teilnehmer eines Eröffnungsspiels auch Weltmeister (Italien bzw. England).

Das torreichste Eröffnungsspiel gab es 2006, als Gastgeber Deutschland mit 4:2 gegen Costa Rica gewann. - Die Eröffnungsspiele in der Übersicht:

1966 England - Uruguay 0:0

1970 Mexiko - Sowjetunion 0:0

1974 Brasilien - Jugoslawien 0:0

1978 Polen - Deutschland 0:0

1982 Belgien - Argentinien 1:0

1986 Italien - Bulgarien 1:1

1990 Kamerun - Argentinien 1:0

1994 Deutschland - Bolivien 1:0

1998 Brasilien - Schottland 2:1

2002 Senegal - Frankreich 1:0

2006 Deutschland - Costa Rica 4:2

2010 Südafrika - Mexiko 1:1

2014 Brasilien - Kroatien 3:1

2018 Russland - Saudi-Arabien 5:0

2022 Katar - Ecuador 0:2

Erst später zum Eröffnungsspiel benannt:

1930: Frankreich - Mexiko 4:1

1934: Italien - USA 7:1

1938 Deutschland - Schweiz 1:1 (Wiederholungsspiel 2:4)

1950 Brasilien - Mexiko 4:0

1954 Jugoslawien - Frankreich 4:0

1958 Schweden - Mexiko 3:0

1962 Chile - Schweiz 3:1