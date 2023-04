Dank Superstar Kylian Mbappe eilt Paris St. Germain dem elften Meistertitel in Frankreich weiter entgegen.

Dank Superstar Kylian Mbappe eilt Paris St. Germain dem elften Meistertitel in Frankreich weiter entgegen. Beim Schlusslicht SCO Angers gewann PSG glanzlos 2:1 (2:0) und baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Olympique Marseille zumindest vorübergehend auf elf Punkte aus. Am anderen Ende der Tabelle liegt Angers, dessen Abstieg schon an diesem 32. Spieltag besiegelt werden könnte.

Mbappe kümmerte das wenig, mit einem Doppelpack (9., 26.) brachte er das Team von Trainer Christophe Galtier schon früh entscheidend in Führung. Sada Thioub (87.) traf kurz vor dem Ende für Angers. Mbappe legte derweil auch im Rennen um die Torjägerkanone vor. Der französische Vizeweltmeister steht nun bei 22 Treffern, ihm folgen Jonathan David (20/OSC Lille) und Alexandre Lacazette (19/Olympique Lyon).

Für Paris ist es trotz des fast schon sicheren Meistertitels keine erfolgreiche Saison. In der Champions League ereilte das Team um Mbappe und Weltmeister Lionel Messi das Aus im Achtelfinale gegen Bayern München, auch im französischen Pokal scheiterte Paris nach einer Niederlage in Marseille bereits im Achtelfinale.