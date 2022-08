Die Sperrung des Dortmunder Hauptbahnhofs am Samstag hat zu großen Problemen für die Fans bei der Anreise zum Bundesligaspiel geführt.

Dortmund (SID) - Die Sperrung des Dortmunder Hauptbahnhofs am Samstag hat zu großen Problemen für die Fans bei der Anreise zum Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen geführt. Ein Unwetter in der Nacht zum Samstag hatte zu einem Wassereinbruch in einem Stellwerk geführt. Dieses konnte nicht mehr bedient werden, sodass der Hauptbahnhof gesperrt werden musste.

Der SV Werder empfahl den Werder-Anhängern eine Alternativroute über Recklinghausen, Wanne-Eickel und Dorstfeld. An der Endstation sei ein Schienersatzverkehr eingerichtet worden, hieß es.

Vonseiten der Anhänger gab es gegenseitige Hilfestellung. "Schön zu sehen, wie sich hier alle gegenseitig unterstützen. Kommt gut und sicher an! Das gilt natürlich auch für die Fans von Werder Bremen", twitterte die Borussia.