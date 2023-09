Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt nach Katar zu Al-Ahli SC. Das verkündete der Klub aus Doha am Montag.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt nach Katar zu Al-Ahli SC. Das verkündete der Klub aus Doha am Montag. Der 29-Jährige, Weltmeister von Rio 2014, kommt von Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Die Ablöse soll offenbar neun Millionen Euro betragen, Draxler wäre damit der Rekordtransfer Al-Ahlis.

Katar habe im allgemeinen Sport und insbesondere im Fußball einen hervorragenden Ruf, wird Draxler in der Klubmitteilung zitiert. Der frühere Schalker und Wolfsburger habe nicht gezögert, zu Al-Ahli zu wechseln, erklärte er.

Draxler hatte seit 2017 bei PSG gespielt, in der Saison 2022/23 war er an Benfica Lissabon ausgeliehen. In Frankreich gewann er je viermal die Meisterschaft und den Pokal. 2020 stand er mit Paris im Finale der Champions League gegen den FC Bayern.

Bei Al-Ahli sieht es derweil nicht so rosig aus: Der Klub liegt in der Qatar Stars League auf dem elften und damit vorletzten Platz, der Saisonstart misslang mit drei Niederlagen aus drei Spielen völlig.