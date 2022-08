Herning (SID) - Benjamin Werndl (Aubenhausen) hat sich mit einer hervorragenden Leistung im Grand Prix Special bei der Dressur-WM in Herning für die abschließende Kür-Entscheidung am Mittwoch qualifiziert. Der Bruder der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, die in diesen Tagen ihr zweites Kind erwartet, kam mit seinem 13-jährigen Wallach Famoso auf 78,237 Prozentpunkte und übernahm damit die zwischenzeitliche Führung. Nach Werndl folgen noch acht Reiter, sodass er den neunten Platz auf jeden Fall sicher hat.

Derweil wird Ingrid Klimke in der Kür wohl nicht dabei sein. Mit ihrem 14-jährigen Hannoveraner Hengst Franziskus erzielte die Reitmeisterin aus Münster 73,526 Prozentpunkte und war damit zwischenzeitlich bereits auf Platz zwölf zurückgefallen. Zum Abschluss startet Titelverteidigerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz (19.40 Uhr).

Der vierte deutsche Reiter musste am Montagmorgen passen, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) und sein 15-jähriger Wallach Duke of Britain waren im Grand Prix Special nicht dabei. Wandres habe das Pferd in Absprache mit der deutschen Teamführung zurückgezogen, das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung wenige Stunden vor der ersten Einzel-Entscheidung der WM mit.

Die beiden großen Favoritinnen Cathrine Dufour (Dänemark/Vamos Amigos) und Lottie Fry (Großbritannien/Glamourdale) sind unmittelbar vor Werth an der Reihe. Dufour startet um 19.20 Uhr, Fry um 19.30 Uhr.