Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund stellt einige Exponate aus dem Nachlass des früheren Fußball-Weltmeisters Horst Eckel aus. Dies teilte das Museum am Dienstag mit. Der Käufer der Objekte, der anonym bleiben will, überlasse "die wichtigsten Stücke der Sammlung dem Museum als Dauerleihgabe", hieß es in einer Mitteilung. Eckel, einer der "Helden von Bern", war am 3. Dezember 2021 im Alter von 89 Jahren verstorben.

Zu den Exponaten zählen Eckels Trikot aus dem WM-Finale von 1954, das bereits seit 2015 im Museum zu sehen ist, die WM-Medaille und die Fußballschuhe, die Eckel beim 3:2 im Endspiel gegen Ungarn getragen hatte. Eckels Tochter hatte den gesamten Nachlass ihres Vaters im November 2022 versteigert.

Eckel sei es eine "Herzensangelegenheit" gewesen, "dass wir gerade Kindern und Jugendlichen mit seinem Trikot nicht nur Fußballgeschichte, sondern ebenso deutsche Nachkriegsgeschichte vermitteln", sagte Museums-Direktor Manuel Neukirchner, der betonte, dass er dem Käufer der Exponate "dankbar" sei: "Damit bewahrt er ein wichtiges Kulturgut vor dem Verschwinden in die Anonymität und macht ein Stück Fußball- und Zeitgeschichte der Öffentlichkeit weiter zugänglich."